Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

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Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT
  • © JACQUES COLLET / BELGA
  • AFP

«Ни один вариант не исключён. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьёзных последствий для России в случае её дальнейшего вторжения на Украину», — приводит ТАСС его слова.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что Соединённые Штаты и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Отмечается, что вместо этого обсуждается вопрос об адресных экономических санкциях в отношении крупнейших российских банков. 

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