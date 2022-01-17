Белый дом прокомментировал возможность отключения России от системы SWIFT

Соединённые Штаты не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Ни один вариант не исключён. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьёзных последствий для России в случае её дальнейшего вторжения на Украину», — приводит ТАСС его слова.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что Соединённые Штаты и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Отмечается, что вместо этого обсуждается вопрос об адресных экономических санкциях в отношении крупнейших российских банков.