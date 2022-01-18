В Минобороны Японии заявили о пуске КНДР двух твёрдотопливных баллистических ракет
«Детали пока анализируются, но максимальная высота полёта этих ракет составила 50 км», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км».
В японском Минобороны подтвердили, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.
Ранее появилась информация о том, что Северная Корея в понедельник, 17 января, провела испытательный пуск тактических управляемых ракет.
К тому же утром 17 января береговая охрана Японии проинформировала об очередном запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны страны.