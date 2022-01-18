В Минобороны Японии заявили о пуске КНДР двух твёрдотопливных баллистических ракет

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В КНДР 17 января были запущены в восточном направлении две твёрдотопливные баллистические ракеты малой дальности. Соответствующая информация приводится на сайте Минобороны Японии.

«Детали пока анализируются, но максимальная высота полёта этих ракет составила 50 км», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «если исходить из обычной баллистической траектории, то ракеты пролетели расстояние примерно 300 км».

В японском Минобороны подтвердили, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.

Ранее появилась информация о том, что Северная Корея в понедельник, 17 января, провела испытательный пуск тактических управляемых ракет.

К тому же утром 17 января береговая охрана Японии проинформировала об очередном запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны страны.

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