Зеленский и глава МИД Германии выступили за скорейшее проведение нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступили за скорейшее проведение саммита в нормандском формате.

«Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего — превентивные санкции», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Уточняется, что стороны отметили единство подходов к вопросам мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в нормандском формате», — добавили в пресс-службе Зеленского.

Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе.