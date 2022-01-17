Прокуратура Мюнхена: расследование в отношении Аблязова было закрыто в июле 2021 года
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
«Производство по делу было прекращено после обширного уголовного расследования постановлением от 26 июля 2021 года... в связи с невозможностью представить доказательства преступления, то есть не в связи с истечением срока давности», — заявили в ведомстве.
Ранее Аблязов заявил о разработанном им и его сторонниками плане смены власти в Казахстане, а также о намерении попросить у Запада помощи.
Кроме того, Аблязов выразил желание стать премьер-министром Казахстана.
Подробнее — в материале RT.