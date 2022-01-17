Корабль НАТО вошёл в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе

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Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошёл в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.
Корабль НАТО вошёл в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе
  • © Marco McGinty
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО.

«Корабль находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом», — говорится в сообщении.

По данным альянса, речь идёт о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолётных операций.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Литве.

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