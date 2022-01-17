Секретариат ОДКБ запустил Telegram-канал

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Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запустил канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Секретариат ОДКБ запустил Telegram-канал
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«Ресурс содержит актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и о других важных международных вопросах, касающихся интересов государств — членов организации в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью RT заявил, что организация сделает определённые выводы из ситуации в Казахстане.

Также Зась заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами ОДКБ цели в Казахстане достигнуты.

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