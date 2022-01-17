Секретариат ОДКБ запустил Telegram-канал
- © Пресс-служба Минобороны РФ
- РИА Новости
«Ресурс содержит актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и о других важных международных вопросах, касающихся интересов государств — членов организации в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью RT заявил, что организация сделает определённые выводы из ситуации в Казахстане.
Также Зась заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами ОДКБ цели в Казахстане достигнуты.