Секретариат ОДКБ запустил Telegram-канал

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запустил канал в мессенджере Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Ресурс содержит актуальную информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и о других важных международных вопросах, касающихся интересов государств — членов организации в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью RT заявил, что организация сделает определённые выводы из ситуации в Казахстане.

Также Зась заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами ОДКБ цели в Казахстане достигнуты.