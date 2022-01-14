Зась: ОДКБ сделает определённые выводы из ситуации в Казахстане
- AP
«Безусловно, это такой урок для всех нас. И, конечно, чуть позже мы в спокойной обстановке, когда уже вывод завершится, проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя», — сказал Зась.
По его словам, в случае необходимости могут быть приняты «корректировки какие-то».
«В нашей правовой базе, в подготовке миротворцев, допустим. Это надо делать. Это, вы правильно сказали, первый опыт, реальный опыт. И, конечно, тут вся наша задача — нормально разобраться, проанализировать, и, при необходимости, скорректировать свою деятельность», — сказал он.
При этом Зась заявил, что не видит необходимости в серьёзной перестройке деятельности организации.
«Потому что вот та система, те механизмы, которые мы создали у себя в ОДКБ, они сейчас реально сработали, и неплохо сработали. То есть, кардинально что-то перестраивать, менять, я здесь не вижу необходимости», — отметил генсек ОДКБ.
Также Зась заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами ОДКБ цели в Казахстане достигнуты.