Зась: ОДКБ сделает определённые выводы из ситуации в Казахстане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT заявил, что организация сделает определённые выводы из ситуации в Казахстане.

«Безусловно, это такой урок для всех нас. И, конечно, чуть позже мы в спокойной обстановке, когда уже вывод завершится, проанализируем весь этот процесс, сделаем определённые выводы для себя», — сказал Зась.

По его словам, в случае необходимости могут быть приняты «корректировки какие-то».

«В нашей правовой базе, в подготовке миротворцев, допустим. Это надо делать. Это, вы правильно сказали, первый опыт, реальный опыт. И, конечно, тут вся наша задача — нормально разобраться, проанализировать, и, при необходимости, скорректировать свою деятельность», — сказал он.

При этом Зась заявил, что не видит необходимости в серьёзной перестройке деятельности организации.

«Потому что вот та система, те механизмы, которые мы создали у себя в ОДКБ, они сейчас реально сработали, и неплохо сработали. То есть, кардинально что-то перестраивать, менять, я здесь не вижу необходимости», — отметил генсек ОДКБ.

Также Зась заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами ОДКБ цели в Казахстане достигнуты.