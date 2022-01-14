Генсек ОДКБ: ставившиеся перед миротворцами цели в Казахстане достигнуты

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами цели в Казахстане достигнуты.
Генсек ОДКБ: ставившиеся перед миротворцами цели в Казахстане достигнуты
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, операция была достаточно эффективная. И те цели, которые ставились перед нашими миротворцами, — они были достигнуты», — сказал он.

Генсек ОДКБ отметил, что «задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности этой страны».

«И эта цель... была с честью выполнена миротворцами. Но самое важное, что вот такие оценки положительные дают народ Казахстана и президент этой страны», — заявил Зась.

Также, по словам генсека ОДКБ, сейчас можно говорить, что по всему Казахстану ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить