Генсек ОДКБ: ставившиеся перед миротворцами цели в Казахстане достигнуты

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT заявил, что ставившиеся перед миротворческими силами цели в Казахстане достигнуты.

«На мой взгляд, операция была достаточно эффективная. И те цели, которые ставились перед нашими миротворцами, — они были достигнуты», — сказал он.

Генсек ОДКБ отметил, что «задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности этой страны».

«И эта цель... была с честью выполнена миротворцами. Но самое важное, что вот такие оценки положительные дают народ Казахстана и президент этой страны», — заявил Зась.

Также, по словам генсека ОДКБ, сейчас можно говорить, что по всему Казахстану ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами.