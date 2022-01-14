Генсек ОДКБ: ставившиеся перед миротворцами цели в Казахстане достигнуты
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«На мой взгляд, операция была достаточно эффективная. И те цели, которые ставились перед нашими миротворцами, — они были достигнуты», — сказал он.
Генсек ОДКБ отметил, что «задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности этой страны».
«И эта цель... была с честью выполнена миротворцами. Но самое важное, что вот такие оценки положительные дают народ Казахстана и президент этой страны», — заявил Зась.
Также, по словам генсека ОДКБ, сейчас можно говорить, что по всему Казахстану ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами.