Генсек ОДКБ Зась высказался о ситуации в Казахстане
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«Последние два дня я провёл в Казахстане. Был и в столице, и в Алма-Ате, в том месте, где размещено наше командование оперативное миротворческих сил, и где выполняются задачи в основном. Да, ситуация там стабилизирована», — сказал Зась.
По словам генсека ОДКБ, сейчас можно говорить о том, что по всему Казахстану ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами.
«Поэтому о стабилизации можно говорить. К сожалению, ещё... преждевременно говорить о нормализации обстановки. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть. Есть пять областей, где уже отменены все эти меры чрезвычайные. И постепенно вот этот процесс идёт», — сказал он.
Ранее Зась назвал своевременным вывод миротворцев из Казахстана.