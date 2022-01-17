Глава МИД Лавров рассказал о «конкурсе» между спецслужбами США по сценариям вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление США о 18 сценариях на случай обострения ситуации вокруг Украины, напомнил о существовании в Соединённых Штатах 17 спецслужб и Госдепартамента, которые могут проводить между собой «конкурс» на эту тему.

О 18 сценариях действий на случай «российского вторжения» на Украину ранее заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

«Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — сказал Лавров.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве знают, «что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев», и считают, что «их должно быть гораздо меньше».