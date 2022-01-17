Глава МИД Лавров рассказал о «конкурсе» между спецслужбами США по сценариям вокруг Украины
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О 18 сценариях действий на случай «российского вторжения» на Украину ранее заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Вроде бы у США, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может быть, 17 плюс Госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — сказал Лавров.
Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве знают, «что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев», и считают, что «их должно быть гораздо меньше».