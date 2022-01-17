Песков ответил на заявление Нуланд о наличии 18 сценариев действий против России
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Песков отметил, что в контексте сложившейся ситуации Россия думает об обеспечении собственной безопасности.
«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше», — сказал Песков.
Также он выразил надежду, что на этой неделе американские власти смогут «что-то сформулировать в письменном виде» в рамках ответа на предложения России по гарантиям безопасности.
Ранее Нуланд заявила, что есть 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.
Она отметила, что санкции США и европейских стран в отношении России в таком случае могут отличаться друг от друга.
В ноябре в Кремле заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.