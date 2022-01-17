Песков ответил на заявление Нуланд о наличии 18 сценариев действий против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о наличии 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

Песков отметил, что в контексте сложившейся ситуации Россия думает об обеспечении собственной безопасности.

«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше», — сказал Песков.

Также он выразил надежду, что на этой неделе американские власти смогут «что-то сформулировать в письменном виде» в рамках ответа на предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее Нуланд заявила, что есть 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

Она отметила, что санкции США и европейских стран в отношении России в таком случае могут отличаться друг от друга.

В ноябре в Кремле заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.