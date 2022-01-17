В Кремле усомнились в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что для обсуждения российско-украинских отношений нужны США.

«Зачем Соединённые Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения? Не думаю, что для этого нужны США», — сказал Песков, комментируя возможность трёхстороннего саммита Россия — США — Украина.

По его словам, в Кремле пока не знают, какие вопросы могут обсуждаться на таком саммите.

Ранее Песков прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о наличии 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.