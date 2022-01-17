В Южной Корее выразили сожаление в связи с очередным пуском ракеты КНДР

В Совете национальной безопасности Южной Кореи выразили сожаление в связи с очередным пуском ракеты КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Постоянные члены СНБ провели подробное обсуждение событий и их влияние в связи с печальной ситуацией, когда Северная Корея в этом году уже четыре раза подряд пустила ракеты», — говорится в заявлении президентской администрации.

Ранее береговая охрана Японии проинформировала об очередном запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны страны.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали кризисный штаб.