В Южной Корее выразили сожаление в связи с очередным пуском ракеты КНДР

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В Совете национальной безопасности Южной Кореи выразили сожаление в связи с очередным пуском ракеты КНДР.
В Южной Корее выразили сожаление в связи с очередным пуском ракеты КНДР
  • © AP Photo/Lee Jin-man

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Постоянные члены СНБ провели подробное обсуждение событий и их влияние в связи с печальной ситуацией, когда Северная Корея в этом году уже четыре раза подряд пустила ракеты», — говорится в заявлении президентской администрации.

Ранее береговая охрана Японии проинформировала об очередном запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны страны.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали кризисный штаб.

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