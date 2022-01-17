В Южной Корее выразили сожаление в связи с очередным пуском ракеты КНДР
- © AP Photo/Lee Jin-man
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Постоянные члены СНБ провели подробное обсуждение событий и их влияние в связи с печальной ситуацией, когда Северная Корея в этом году уже четыре раза подряд пустила ракеты», — говорится в заявлении президентской администрации.
Ранее береговая охрана Японии проинформировала об очередном запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны страны.
При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали кризисный штаб.