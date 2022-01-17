В Катаре от вызванных коронавирусом осложнений умер младенец

В Катаре от осложнений, вызванных COVID-19, умер ребёнок в возрасте трёх недель, сообщает Минздрав эмирата.

«Ребёнок в возрасте трёх недель умер от тяжёлой инфекции, связанной с COVID-19. У младенца не было других, в частности наследственных, заболеваний», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Отмечается, что в нынешнюю волну пандемии коронавируса инфицированию подвержены гораздо больше детей, чем в предыдущие периоды.

В прошлом году сообщалось о гибели от COVID-19 12-летней девочки из Болгарии.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».