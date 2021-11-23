В Болгарии 12-летний ребёнок скончался от коронавируса

В Болгарии за сутки от коронавируса скончались 254 человека, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщает fakti.bg.

Отмечается, что более 90% скончавшихся не были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

За сутки в стране зафиксировали 3462 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 676 750 человек.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил об опасности появления нового штамма COVID-19 в Болгарии.

По его словам, в стране привиты всего 26% населения.