В Болгарии 12-летний ребёнок скончался от коронавируса

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В Болгарии за сутки от коронавируса скончались 254 человека, в том числе 12-летняя девочка.
В Болгарии 12-летний ребёнок скончался от коронавируса
  • AP

Об этом сообщает fakti.bg.

Отмечается, что более 90% скончавшихся не были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

За сутки в стране зафиксировали 3462 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 676 750 человек.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил об опасности появления нового штамма COVID-19 в Болгарии.

По его словам, в стране привиты всего 26% населения.

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