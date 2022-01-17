Президент США Байден прокомментировал теракт в Техасе
Он подчеркнул, что не располагает точными сведениями, как и генпрокурор США Меррик Гарланд.
«Предположительно он (преступник. — RT) достал оружие на улице... По-видимому, у него не было бомб. Это мы знаем, хотя он говорил, что у него также есть бомбы», — заявил президент Соединённых Штатов.
Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.
Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.
Байден назвал захват синагоги «актом терроризма».
В полиции Техаса заявили, что вели переговоры с захватчиком «весь день», а вечером силовики вошли в синагогу и освободили заложников.
В настоящее время полиция изучает контакты преступника.