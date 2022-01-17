Президент США Байден прокомментировал теракт в Техасе

Президент США Джо Байден предположил, что захвативший заложников техасской синагоге злоумышленник мог приобрести оружие на улице.

Он подчеркнул, что не располагает точными сведениями, как и генпрокурор США Меррик Гарланд.

«Предположительно он (преступник. — RT) достал оружие на улице... По-видимому, у него не было бомб. Это мы знаем, хотя он говорил, что у него также есть бомбы», — заявил президент Соединённых Штатов.

Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.

Байден назвал захват синагоги «актом терроризма».

В полиции Техаса заявили, что вели переговоры с захватчиком «весь день», а вечером силовики вошли в синагогу и освободили заложников.

В настоящее время полиция изучает контакты преступника.