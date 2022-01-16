Полиция Техаса сообщила подробности об освобождении заложников в захваченной синагоге

Полиция Техаса изучает контакты скончавшегося преступника, который ранее захватил заложников в синагоге города Колливилль. По словам главы полиции Майкла Миллера, для освобождения заложников ФБР направило «около 60—70 человек из столичного округа Колумбия».

«Мы вели переговоры с данным лицом весь день, были на постоянной связи с ним. Он освободил одного заложника. ФБР обратилось к подразделению по спасению заложников... думаю, они направили около 60—70 человек из столичного округа Колумбия», — сказал Миллер на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Примерно в 21:00 (06:00 мск 16 января) подразделение вошло в синагогу и освободило трёх заложников.

«Злоумышленник мёртв», — уточнил Миллер.

Всего к операции привлекли около 200 человек.

«Мы продолжим расследовать информацию о захватившем заложников, его контакты», — сказал он.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников из синагоги, ранее захваченных неизвестным злоумышленником.

Злоумышленник скончался.