Полиция Техаса сообщила подробности об освобождении заложников в захваченной синагоге
«Мы вели переговоры с данным лицом весь день, были на постоянной связи с ним. Он освободил одного заложника. ФБР обратилось к подразделению по спасению заложников... думаю, они направили около 60—70 человек из столичного округа Колумбия», — сказал Миллер на брифинге, его слова приводит ТАСС.
Примерно в 21:00 (06:00 мск 16 января) подразделение вошло в синагогу и освободило трёх заложников.
«Злоумышленник мёртв», — уточнил Миллер.
Всего к операции привлекли около 200 человек.
«Мы продолжим расследовать информацию о захватившем заложников, его контакты», — сказал он.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников из синагоги, ранее захваченных неизвестным злоумышленником.
Злоумышленник скончался.