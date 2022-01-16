Байден назвал «актом терроризма» инцидент в синагоге в Техасе

Президент США Джо Байден назвал «актом терроризма» захват синагоги в американском штате Техас.

«Это был акт терроризма», — цитирует ТАСС Байдена.

Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.

В полиции Техаса заявили, что вели переговоры с захватчиком «весь день», а вечером силовики вошли в синагогу и освободили заложников.

В настоящее время полиция изучает контакты преступника.