Байден назвал «актом терроризма» инцидент в синагоге в Техасе
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«Это был акт терроризма», — цитирует ТАСС Байдена.
Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.
Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.
В полиции Техаса заявили, что вели переговоры с захватчиком «весь день», а вечером силовики вошли в синагогу и освободили заложников.
В настоящее время полиция изучает контакты преступника.