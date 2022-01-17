Ниинистё и Макрон подчеркнули важность диалога с Россией по вопросам безопасности
«Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений чётко был слышен и европейский голос», — говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.
Позднее глава российского МИД Сергей Лавров назвал расширение альянса искусственным и констатировал попытки НАТО «заманить» к себе Украину.