Столтенберг: НАТО не выведет войска из присоединившихся с 1997 года стран — членов альянса

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НАТО не согласится вывести своих военных из стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь: хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО», — цитирует РИА Новости Столтенберга. 

По его словам, альянс также не может согласиться с тем, что у НАТО не должно быть солдат во всех странах, которые присоединились к организации с 1997 года.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдёт на компромиссы в вопросах расширения организации и размещения войск на востоке.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит также заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году. Она отметила, что ни один участник альянса не готов отказаться от политики открытых дверей.

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