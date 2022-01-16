Столтенберг: НАТО не выведет войска из присоединившихся с 1997 года стран — членов альянса
«Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь: хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО», — цитирует РИА Новости Столтенберга.
По его словам, альянс также не может согласиться с тем, что у НАТО не должно быть солдат во всех странах, которые присоединились к организации с 1997 года.
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдёт на компромиссы в вопросах расширения организации и размещения войск на востоке.
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит также заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году. Она отметила, что ни один участник альянса не готов отказаться от политики открытых дверей.