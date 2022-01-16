Посол Украины Мельник: украинцы крайне разочарованы отказом ФРГ поставлять стране оружие

«Люди на Украине» крайне разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны, заявил DPA украинский посол в Берлине Андрей Мельник. По его словам, теперь «понятно, кто настоящий друг».

«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг», — приводит РИА Новости слова посла.

Как отметил Мельник, Киев понимает, что коалиционный договор нового правительства ФРГ предусматривает ограничения на поставки оружия в зоны кризиса.

«Но этот политический документ — не Библия. И сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы, серьёзнейшей с 1945 года», — сказал дипломат.

Он призвал правительство Германии «помочь Украине необходимым оборонительным оружием».

Ранее Мельник заявил, что Германия якобы несёт моральную ответственность за будущее Украины, а отказ ФРГ «может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений».

Как отмечала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в Германии планируется ужесточить критерии одобрения контрактов оборонного экспорта.