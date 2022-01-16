Посол Антонов счёл расширение НАТО одной из важных угроз нацбезопасности России

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Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что возможное расширение НАТО на восток представляет собой одну из важных угроз национальной безопасности России.

«Расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России», — сказано в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Причиной данной угрозы он назвал сокращение подлётного времени к городам европейской части страны.

«Как бы реагировало руководство США, если бы «под прицелом» оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?» — сказал дипломат.

По словам Антонова, основной темой состоявшихся переговоров с США и НАТО был вопрос сохранения мира и стабильности в Европе посредством отработки гарантий безопасности, предложенных Москвой.

Ранее Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия и Соединённые Штаты во время переговоров «выслушали друг друга», однако пока не приступили к тем обсуждениям, «которые нужно начать для достижения соглашений».

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, НАТО в настоящее время занимается искусственным расширением и заманивает в свои ряды скандинавские страны и Украину.

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