Посол Антонов счёл расширение НАТО одной из важных угроз нацбезопасности России
«Расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России», — сказано в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
Причиной данной угрозы он назвал сокращение подлётного времени к городам европейской части страны.
«Как бы реагировало руководство США, если бы «под прицелом» оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?» — сказал дипломат.
По словам Антонова, основной темой состоявшихся переговоров с США и НАТО был вопрос сохранения мира и стабильности в Европе посредством отработки гарантий безопасности, предложенных Москвой.
Ранее Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия и Соединённые Штаты во время переговоров «выслушали друг друга», однако пока не приступили к тем обсуждениям, «которые нужно начать для достижения соглашений».
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, НАТО в настоящее время занимается искусственным расширением и заманивает в свои ряды скандинавские страны и Украину.