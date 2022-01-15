Политолог Бальбек отметил попытки экс-главы МИД Польши «реанимировать себя в публичной сфере»

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призывы бывшего главы МИД Польши, депутата Европарламента Витольда Ващиковского вводить санкции в отношении «знаменитостей, которые поддерживают» президента России Владимира Путина.

«Ещё один забытый политик решил реанимировать себя в публичной сфере», — считает политолог.

По его словам, длительное время «шла пропаганда западных ценностей», среди которых свобода мнения и творчество.

«А польский экс-политик резанул правду-матку, мол, всех, кто думает иначе, чем он, нужно наказать... Что тут скажешь, свобода должна быть в сердцах и головах, а у этого политика она, видимо, только на языке», — заключил Бальбек.

Ранее Ващиковский заявил, что нужно «наказывать знаменитостей», которые поддерживают Путина.

По мнению политика, против России нужно вводить больше санкций, чем в 2014 году.

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