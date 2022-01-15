Политолог Бальбек отметил попытки экс-главы МИД Польши «реанимировать себя в публичной сфере»
«Ещё один забытый политик решил реанимировать себя в публичной сфере», — считает политолог.
По его словам, длительное время «шла пропаганда западных ценностей», среди которых свобода мнения и творчество.
«А польский экс-политик резанул правду-матку, мол, всех, кто думает иначе, чем он, нужно наказать... Что тут скажешь, свобода должна быть в сердцах и головах, а у этого политика она, видимо, только на языке», — заключил Бальбек.
Ранее Ващиковский заявил, что нужно «наказывать знаменитостей», которые поддерживают Путина.
По мнению политика, против России нужно вводить больше санкций, чем в 2014 году.