Экс-глава МИД Польши предложил «наказать знаменитостей», которые поддерживают Путина

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Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский предложил вводить санкции против «знаменитостей, которые поддерживают» президента России Владимира Путина.
Экс-глава МИД Польши предложил «наказать знаменитостей», которые поддерживают Путина
  • © Leon Neal/Pool Photo
  • Gettyimages.ru

«Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий», — сказал он в беседе с El Confidencial.

По мнению политика, «Россия желает восстановить могущество уровня СССР».

«Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.

В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.

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