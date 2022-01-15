Экс-глава МИД Польши предложил «наказать знаменитостей», которые поддерживают Путина

Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский предложил вводить санкции против «знаменитостей, которые поддерживают» президента России Владимира Путина.

«Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или учёных, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий», — сказал он в беседе с El Confidencial.

По мнению политика, «Россия желает восстановить могущество уровня СССР».

«Во времена холодной войны миром правили две страны. Мы не можем вернуться к этому недемократическому состоянию», — сказал Ващиковский.

В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.