Лавров заявил об отсутствии у России планов унижаться и просить у Запада отмены санкций

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью «Соловьёв LIVE», что российская сторона не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.

«Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции... Мы даже не будем унижаться ни перед кем», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза до сих пор не могут достичь согласия по санкционной политике в отношении России, ужесточать их «не спешат» даже такие «воинственные» члены ЕС, как Эстония и Польша.

22 декабря глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.