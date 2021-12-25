WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против России

Страны Евросоюза до сих пор не могут достичь согласия по санкционной политике в отношении России, ужесточать их «не спешат» даже «воинственные» члены ЕС, как Эстония и Польша, пишет в статье The Washington Post группа европейских академиков.

Статью для газеты написали представители европейских университетов Давид Валентек, Клара Портела, Паулина Поспешна и Иоанна Скшипчинская.

По словам авторов, с момента принятия антироссийских санкций в 2014 году высказывались предположения, что они едва ли долго продержатся, а некоторые страны Евросоюза сомневались и продолжают сомневаться в их необходимости.

Согласно соцопросам, лишь 10% испанцев поддерживают экономические ограничения против России, кроме того, не все европейцы воспринимают Россию как угрозу.

В Венгрии и Греции, например, такого мнения придерживаются только 14% и 39% соответственно, пишет газета.

На взгляд авторов, это свидетельствует о том, что в ЕС отсутствует консенсус по санкциям. Вместе с тем «экономическое наказание» России «решительно поддерживают» Германия и Франция.

При этом ничто не говорит о том, что ЕС намерен отменить или ослабить санкции, «особенно с учётом роста российского военного присутствия вдоль границы с Украиной».

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.