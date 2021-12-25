WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против России
- Legion-Media
Статью для газеты написали представители европейских университетов Давид Валентек, Клара Портела, Паулина Поспешна и Иоанна Скшипчинская.
По словам авторов, с момента принятия антироссийских санкций в 2014 году высказывались предположения, что они едва ли долго продержатся, а некоторые страны Евросоюза сомневались и продолжают сомневаться в их необходимости.
Согласно соцопросам, лишь 10% испанцев поддерживают экономические ограничения против России, кроме того, не все европейцы воспринимают Россию как угрозу.
В Венгрии и Греции, например, такого мнения придерживаются только 14% и 39% соответственно, пишет газета.
На взгляд авторов, это свидетельствует о том, что в ЕС отсутствует консенсус по санкциям. Вместе с тем «экономическое наказание» России «решительно поддерживают» Германия и Франция.
При этом ничто не говорит о том, что ЕС намерен отменить или ослабить санкции, «особенно с учётом роста российского военного присутствия вдоль границы с Украиной».
Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.