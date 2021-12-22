Глава МИД Люксембурга Ассельборн выступил против экономических санкций в отношении России

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.

«Европе это не пойдёт на пользу, никому не пойдёт на пользу. Но эти экономические санкции, которые предстояли бы в случае начала военной операции, были бы очень негативны для России, чего, повторюсь, никто не хочет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз в настоящее время не имеет возможностей для введения санкций в отношении России в газовой сфере.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.