Зеленский призвал к введению против России превентивных санкций

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения против России превентивных санкций.
Зеленский призвал к введению против России превентивных санкций
  • AP

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Как отметил украинский лидер на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника», санкции нужны для недопущения усиления эскалации со стороны России.

«Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров альянса такая, что, не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину — то мы (ЕС и НАТО) потом введём санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?» — заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что, по его мнению, Россия якобы намерена разместить оружие в Белоруссии, поэтому нужно ввести против российской стороны санкции уже сейчас.

«Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларуси, то потом мы введём какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной», — отметил он.

Ранее Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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