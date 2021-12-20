Зеленский призвал к введению против России превентивных санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения против России превентивных санкций.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Как отметил украинский лидер на брифинге по результатам саммита «Люблинского треугольника», санкции нужны для недопущения усиления эскалации со стороны России.

«Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров альянса такая, что, не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину — то мы (ЕС и НАТО) потом введём санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?» — заявил Зеленский.

Президент Украины сказал, что, по его мнению, Россия якобы намерена разместить оружие в Белоруссии, поэтому нужно ввести против российской стороны санкции уже сейчас.

«Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларуси, то потом мы введём какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной», — отметил он.

Ранее Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.