Премьер Италии заявил, что ЕС не может ввести санкции против России в сфере газа
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«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что Евросоюз должен в данный момент сохранять статус диалога с Россией.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал рестрикции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции.