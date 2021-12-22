Премьер Италии заявил, что ЕС не может ввести санкции против России в сфере газа

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз в настоящее время не имеет возможностей для введения санкций против России в газовой сфере.
Премьер Италии заявил, что ЕС не может ввести санкции против России в сфере газа
  • © Francesco Fotia / Avalon
  • Legion-Media

«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Евросоюз должен в данный момент сохранять статус диалога с Россией.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал рестрикции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции.

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