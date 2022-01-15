Цунами обрушилось на побережье Японии

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Цунами обрушилось на побережье Японии вслед за извержением вулкана, которое произошло в королевстве Тонга.
Цунами обрушилось на побережье Японии
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Об этом сообщает Japan Times.

Отмечается, что волны обрушились на берег через несколько минут после того, как было выпущено предупреждение о цунами.

Отмечается, что высота волн на группах островов Амами и Токара должна достигнуть трёх метров.

Под районы цунами попали побережья от северо-востока острова Хонсю до Окинавы.

Ранее сообщалось, что угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана Хунга-Хаапай, а также из-за цунами, обрушившегося на столицу Нукуалофу.

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