Foreign Policy: США планируют инициировать обсуждение ситуации на Украине в Совбезе ООН

Администрация США изучает возможность вынесения ситуации на Украине на обсуждение в Совет Безопасности ООН в случае дальнейшей эскалации напряжённости.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

Как отмечается, хотя «США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности», тем не менее Вашингтон надеется таким образом привлечь внимание мировой общественности к украинской проблематике.

По словам источников, обсуждение кризиса на Украине «продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене».

По данным издания, в Вашингтоне также рассчитывают, что публичные дебаты в СБ ООН «позволят, если возможно, вбить клин между Россией и её самым могущественным союзником — Китаем».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.