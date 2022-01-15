Помощник президента США Салливан прокомментировал кибератаку на сайты властей Украины

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал хакерскую атаку на сайты ряда украинских министерств.
Помощник президента США Салливан прокомментировал кибератаку на сайты властей Украины
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы не приписываем её (кибератаку. — RT) кому-то», — цитирует РИА Новости Салливана. 

Он отметил, что США озвучат свои выводы, когда в ситуации разберутся эксперты.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.

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