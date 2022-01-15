Помощник президента США Салливан прокомментировал кибератаку на сайты властей Украины
- AP
- © Andrew Harnik
«Мы не приписываем её (кибератаку. — RT) кому-то», — цитирует РИА Новости Салливана.
Он отметил, что США озвучат свои выводы, когда в ситуации разберутся эксперты.
14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.
Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.