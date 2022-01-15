Помощник президента США Салливан прокомментировал кибератаку на сайты властей Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал хакерскую атаку на сайты ряда украинских министерств.

«Мы не приписываем её (кибератаку. — RT) кому-то», — цитирует РИА Новости Салливана.

Он отметил, что США озвучат свои выводы, когда в ситуации разберутся эксперты.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.