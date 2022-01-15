Глава МИД Великобритании прокомментировала кибератаку на сайты властей Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила кибератаку на сайты ряда украинских министерств.

«Соединённое Королевство осуждает сегодняшние кибератаки, направленные на украинское правительство», — написала Трасс в Twitter.

По её словам, НАТО расширит сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности.

Министр подчеркнула, что «Великобритания и её союзники будут оказывать содействие Украине силами экспертов в регионе».

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.