Глава МИД Великобритании прокомментировала кибератаку на сайты властей Украины

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила кибератаку на сайты ряда украинских министерств.
Глава МИД Великобритании прокомментировала кибератаку на сайты властей Украины
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  • © Westend61

«Соединённое Королевство осуждает сегодняшние кибератаки, направленные на украинское правительство», — написала Трасс в Twitter. 

По её словам, НАТО расширит сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности.

Министр подчеркнула, что «Великобритания и её союзники будут оказывать содействие Украине силами экспертов в регионе».

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.

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