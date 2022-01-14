Двое сирийский военных пострадали при обстрелах террористов

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В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что в результате обстрелов боевиками населённых пунктов САР пострадали двое сирийских военных.
Двое сирийский военных пострадали при обстрелах террористов
  • AP
  • © Hassan Ammar

Отмечается, что террористы произвели снайперские обстрелы в районах населённых пунктов Мизназ и Мелладжа, в результате чего ранения получили двое военных армии Сирии.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Хама — два обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее в российском ЦПВС в САР заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в Идлибе готовят провокацию с отравляющими веществами.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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