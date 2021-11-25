Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами

В российском Центре примирения враждующих сторон в САР заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в Идлибе готовят провокацию с отравляющими веществами.

Об этом говорится на сайте ЦПВС.

«В российский Центр примирения враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы ёмкости с отравляющими веществами», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что террористы намерены организовать провокации с целью обвинить правительственные войска Сирии в применении химоружия против мирного населения.

В начале ноября сообщалось, что члены «Белых касок» намерены организовать провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы затем обвинить правительственные силы в нанесении «неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.