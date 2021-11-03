ЦПВС: «Белые каски» планируют новую провокацию в Идлибе

Члены «Белых касок» намерены организовать провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы затем обвинить правительственные силы в нанесении «неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению». Такие данные поступили в российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Об этом сообщило Минобороны России.

«Отбор участников постановочных съёмок осуществляется в населённых пунктах Кафер-Кермин и Сармада провинции Идлиб. Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию идлибской зоны деэскалации», — говорится в сообщении.

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами.

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

Кроме того, в феврале спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев предупредил о подготовке в республике новых провокаций с использованием химических веществ после того, как в Идлиб прибыли члены «Белых касок».