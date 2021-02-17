Лаврентьев заявил о подготовке новых провокаций с химвеществами в САР

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров по САР в астанинском формате в Сочи рассказал, что поступает информация о подготовке в республике новых провокаций с использованием химических веществ.

«В настоящее время поступает информация о подготовке новых провокаций с применением химических веществ на территории Сирии», — сообщил Лаврентьев.

По его словам, есть данные, что на территорию Идлиба прибыли члены организации «Белые каски», которые намерены инсценировать применение со стороны сирийского правительства химоружия против мирного населения.

«Как это было уже и ранее, расчёт делается на то, что после этого на Западе это примут во внимание и предпримут какие-то карательные действия в отношении Дамаска», — пояснил Лаврентьев.

Он выступил с предостережением в отношении причастных к этому лиц и подчеркнул, что подобные действия «могут ввергнуть Сирию в очередной виток противостояния».

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР заявили, что боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии.