Замгоссекретаря США и генсек ОБСЕ призвали оживить диалог по евробезопасности

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провела телефонные переговоры с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, в ходе которых стороны выступили за оживление диалога по европейской безопасности.

Накануне действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал оживить диалог по европейской безопасности в рамках организации.

«Они приветствовали предложение председательствующего в ОБСЕ Збигнева Рау об оживлении диалога по европейской безопасности в ОБСЕ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва не ставит ультиматум Западу, а предлагает профессионально разобраться в существующих проблемах.