Председатель ОБСЕ заявил о необходимости оживить диалог по европейской безопасности

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Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал оживить диалог по европейской безопасности в рамках организации.
Председатель ОБСЕ заявил о необходимости оживить диалог по европейской безопасности
  • AP

«У меня нет сомнений, что ОБСЕ — лучшая площадка для обсуждения этой проблемы безопасности в Европе… Я считаю, что вся напряжённость в регионе ОБСЕ является результатом различного понимания европейской безопасности странами-членами», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Вене.

Рау отметил, что у 57 стран — участниц ОБСЕ своё понимание безопасности в Европе.

«Это абсолютно очевидно. Проблема же в том, как найти общий знаменатель этих 57 представлений. И если этот общий знаменатель достаточно устойчивый, то мы можем строить на нём общее сотрудничество в будущем», — добавил он.

Рау считает, что без переговоров не удастся достичь устойчивого консенсуса.

«Это причина, по которой я призвал страны-участницы начать такие дебаты», — подытожил он.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что одной из причин системной деградации в организации является политика США и НАТО по сдерживанию России. 

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