Постпред России при ОБСЕ заявил, что Москва не ставит ультиматум Западу

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва не ставит ультиматум Западу, а предлагает профессионально разобраться в существующих проблемах.
Постпред России при ОБСЕ заявил, что Москва не ставит ультиматум Западу
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«Мы не ставим ультиматум, а предлагаем профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у России и других государств, и найти компромиссы на этот счёт», — приводит ТАСС его слова.

Лукашевич добавил, что Россия в сжатые сроки ждёт  реакции от западных партнёров.

Ранее действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал оживить диалог по европейской безопасности в рамках организации.

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