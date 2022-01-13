Постпред России при ОБСЕ заявил, что Москва не ставит ультиматум Западу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва не ставит ультиматум Западу, а предлагает профессионально разобраться в существующих проблемах.

«Мы не ставим ультиматум, а предлагаем профессионально разобраться в проблемах, которые возникли у России и других государств, и найти компромиссы на этот счёт», — приводит ТАСС его слова.

Лукашевич добавил, что Россия в сжатые сроки ждёт реакции от западных партнёров.

Ранее действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал оживить диалог по европейской безопасности в рамках организации.