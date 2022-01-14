Представитель ВОЗ Бердзули заявила, что COVID-19 придётся придать эндемический характер

Всемирной организации здравоохранения на определённом временном промежутке придётся сменить режим пандемии коронавируса на эндемическую фазу.

«На определённом этапе мы перейдём из фазы пандемии на эндемическую. Коронавирус станет эндемическим заболеванием, но на данном этапе пандемии мы пока не можем сказать или предположить, что уже настало время дать этому вирусу эндемический характер», — цитирует ТАСС директора отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули.

Об этом она сказала в беседе с грузинским телеканалом «Имеди».

Бердзули отметила, что для того, чтобы коронавирус приобрёл эндемический характер, необходима вакцинация как можно большего числа людей.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал заявление ВОЗ.

Также врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».