Итальянский эпидемиолог Клавенна прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе
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«Я не исключаю, что «омикрон» в ближайшее время будет доминирующим в Европе, но данных для такого вывода пока недостаточно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Клавенна, эпидемиологические исследования свидетельствуют, что при инфицировании «омикроном» болезнь протекает в менее тяжёлой форме, но этот штамм более контагиозен — при заболевании большого числа людей давление на системы здравоохранения будет высоким.
«В любом случае две дозы вакцины помогут предотвратить по крайней мере тяжёлое протекание болезни», — подчеркнул эпидемиолог.
Он добавил, что нужно соблюдать и другие меры предосторожности, в том числе носить маски и ограничить контакты.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».