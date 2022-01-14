Итальянский эпидемиолог Клавенна прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе.

«Я не исключаю, что «омикрон» в ближайшее время будет доминирующим в Европе, но данных для такого вывода пока недостаточно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Клавенна, эпидемиологические исследования свидетельствуют, что при инфицировании «омикроном» болезнь протекает в менее тяжёлой форме, но этот штамм более контагиозен — при заболевании большого числа людей давление на системы здравоохранения будет высоким.

«В любом случае две дозы вакцины помогут предотвратить по крайней мере тяжёлое протекание болезни», — подчеркнул эпидемиолог.

Он добавил, что нужно соблюдать и другие меры предосторожности, в том числе носить маски и ограничить контакты.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».