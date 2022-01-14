Глава МИД России Лавров заявил о причастности США к кризису в православии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о причастности США к нынешнему кризису в православии.

«К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку США, у них сформирован был специальный механизм», — заявил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

По словам Лаврова, американский спецпредставитель по свободе вероисповедания «на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея», чтобы тот «проводил линию на раскол», прежде всего на Украине.

Также министр заявил, что создание раскольнической неканонической православной церкви на Украине вызвало «серьёзнейшие расхождения в целом в православном мире».

RT ведёт трансляцию пресс-конференции Лаврова.

В сентябре Лавров заявил, что США предпринимают попытки создать автокефальную неканоническую церковь в Белоруссии.