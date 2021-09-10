Лавров заявил о попытках США создать неканоническую церковь в Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом Лавров заявил на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
«Насколько серьёзны, насколько обоснованны заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают», — отметил министр.
По его словам, Патриарх Константинопольский Варфоломей напрямую зависит от США, «от тех, кто работает на разных направлениях на американской территории, в том числе финансово».
«Это не только Украины касается. Есть информация о том, что сейчас пытаются такую же автокефальную церковь неканоническую (как на Украине. — RT) создать в Белоруссии», — заявил министр.
Ранее главы МИД России и Белоруссии обсудили вопросы международной безопасности.