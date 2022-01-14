Глава МИД России Лавров высказался о перспективе членства Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция сами должны решать судьбу своего возможного вступления в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД России Лавров высказался о перспективе членства Финляндии и Швеции в НАТО
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«Решать, безусловно, финскому народу и шведскому народу», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер. 

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

12 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

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