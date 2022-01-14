Глава МИД ФРГ Бербок подтвердила планы поддерживать разговор с Россией по всем каналам

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила свои планы приехать в Москву и встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, по её словам, участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с Россией очень важно для Европы.

«Я на следующей неделе поеду в Москву, чтобы поддерживать переговоры по всем возможным каналам», — цитирует Бербок ТАСС.

Накануне в МИД России заявили, что министры иностранных дел России и Германии встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.