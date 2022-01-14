Сенатор Джабаров объяснил отказ сената США от новых санкций против «Северного потока — 2»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал решение американского сената об отклонении проекта о санкциях против «Северного потока — 2», которые предлагал ввести республиканец Тед Круз.

«Они понимают, что законопроект, который они принимают, сейчас только испортит любое развитие событий. Поэтому они пошумели, на публику «показали зубы» и вовремя их спрятали. К этому надо спокойно относиться и ждать тех ответов, которые нам пообещали американцы дать в течение недели, а потом будем думать», — пояснил сенатор.

Ранее стало известно, что сенат США отклонил проект о санкциях против «Северного потока — 2».

Проект не набрал 60 голосов, необходимых для его утверждения.

В Белом доме выступили против предложенного Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2».