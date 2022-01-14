Сенатор Круз призвал Байдена пересмотреть позицию по санкциям против «Северного потока — 2»

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Американский сенатор-республиканец Тед Круз призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к сенаторам, которые поддержали законопроект об ужесточении санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Сенатор Круз призвал Байдена пересмотреть позицию по санкциям против «Северного потока — 2»
  • AP

«Несмотря на лоббирование со стороны Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов вновь проголосовало за немедленные санкции против трубопровода Путина. Президенту Байдену следует прислушаться к сенату, народу и правительству Украины и пересмотреть своё катастрофическое решение освободить Россию от предписанных конгрессом санкций», — говорится в заявлении Круза.

Накануне американский сенат отклонил проект о санкциях против газопровода, инициированный Тедом Крузом. Законопроект не набрал 60 голосов, необходимых для его утверждения, за него проголосовали 55 человек, 43 сенатора выступили против.

В Белом доме выступили против предложенного Крузом законопроекта.

Американская администрация выразила опасение, что законопроект может подорвать единство европейских союзников.

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