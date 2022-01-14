Вирусолог Аграновский согласился со словами немецкого депутата о «Спутнике V»

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Анастасия Белоусова
Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал заявление депутата фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петра Быстрона о том, что вакцину «Спутник V» уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы препарат оценивали с медицинской точки зрения, а не с экономической.
Вирусолог Аграновский согласился со словами немецкого депутата о «Спутнике V»
  • РИА Новости

По словам Аграновского, в словах германского депутата «есть правда».

«Этот элемент есть, конечно. Было бы смешно на это закрывать глаза», — сказал он.

Вирусолог отметил, что люди, настроенные против российского препарата, «рады придраться».

«Там самые различные контраргументы выдвигаются. Рано или поздно международное признание будет», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Быстрон заявил, что «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов.

По его словам, агентство EMA защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции.

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