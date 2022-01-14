Вирусолог Аграновский согласился со словами немецкого депутата о «Спутнике V»
- РИА Новости
По словам Аграновского, в словах германского депутата «есть правда».
«Этот элемент есть, конечно. Было бы смешно на это закрывать глаза», — сказал он.
Вирусолог отметил, что люди, настроенные против российского препарата, «рады придраться».
«Там самые различные контраргументы выдвигаются. Рано или поздно международное признание будет», — заключил собеседник RT.
Ранее депутат Быстрон заявил, что «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов.
По его словам, агентство EMA защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции.