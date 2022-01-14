Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов

Вакцину «Спутник V» уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы препарат оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон.

Gettyimages.ru

© SOPA Images