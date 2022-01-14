Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов

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Вакцину «Спутник V» уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы препарат оценивали с медицинской точки зрения. Об этом заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон.
Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов
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По мнению Быстрона, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам.

«Оно (агентство EMA. — RT) защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», — приводят Известия слова политика.

Как уточняется, в Европе также не хотят обеспечить приток иностранной валюты в Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

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